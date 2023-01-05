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NBA／最後1秒神奇絕殺勇士 活塞前鋒稱「失去知覺」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
比伊關鍵三分球絕殺勇士。 美聯社
比伊關鍵三分球絕殺勇士。 美聯社

勇士今天在當家球星湯普森（Klay Thompson）最後1秒投進追平三分球後，眼看要和活塞隊打進延長賽，不料活塞前鋒比伊（Saddiq Bey）卻演出不可思議「絕殺」，他接獲隊友邊線發球後外線直接拔起，三分球空心破網，率戰績東區末段班的活塞硬是以122：119搶走勝利。

「這很困難，我甚至不記得了，我好像有失去知覺一下子。」成為奪勝英雄的比伊，出手後還重心不穩跌倒在地，起身後馬上被隊友簇擁歡呼，他說：「我只剩1秒，所以我沒辦法想太多，所以我只能出手，很開心進球了。」

勇士前一場在兩度延長賽絕殺老鷹隊，迎接主場5連勝，今天在湯普森第四節轟17分，包括最後1秒的追平三分彈下，原本有機會延續主場連勝，但卻是錯愕吞下主場第3敗，攻下30分的湯普森說：「這永遠不會好受，我認為我們今晚已經拚盡全力。」

勇士今天至少有個好消息，因肩傷已經連休10場的當家球星柯瑞（Stephen Curry），本周將再進行檢查，有機會在台灣時間下周六出戰馬刺隊的客場征途復出。

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