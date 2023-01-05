快訊

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

獨／清冠藥材爆分配不均 衛福部1月10日急召三方會議協調

XBB.1.5最強傳染魔王成美國主流病毒 具閃避疫苗、體內抗體本領

NBA／因毆打17歲少年上法庭 莫蘭特：他要燒我家

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊球星莫蘭特。 法新社
灰熊球星莫蘭特。 法新社

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）是聯盟近年崛起的超級新星，球鞋品牌NIKE甚至打算為他推出個人鞋款，不過他近期卻捲入暴力醜聞，甚至被告上法院，莫蘭特也回擊該名少年的指控。

一名17歲少年指控莫蘭特揮拳打人，他向警方供稱，「去年7月在莫蘭特家附近打球時，不小心把球丟到莫蘭特臉上，隨後就被莫蘭特揮拳擊倒在地，他還夥同朋友持續出拳。」

根據警方描述，「少年頭上有明顯腫脹，該事件確實進入司法程序，去年9月偵結，莫蘭特獲不起訴處分。」

莫蘭特則向警方坦承有動手，不過這是出於自我防衛意識，「那名男子用球擊中我，還不斷接近我，一副想要惹事，甚至還威脅說要把我家給燒了，家人也因這個聲明感到恐懼。」

相關新聞

NBA／活塞比伊三分球絕殺勇士 湯普森末節飆17分做白工

近期在主場拉出5連勝的勇士，今日持續在主場迎戰東區爐主活塞。沒想到雙方一路戰到最後一刻，勇士靠著末節砍下17分的湯普森（Klay Thompson）投進三分球追平比數，不過活塞前鋒比伊（Saddiq

NBA／詹皇缺陣施羅德挺身砍32分 湖人滅火奪3連勝

在詹姆斯（LeBron James）因感冒被迫休養的情況下，施羅德（Dennis Schroder）挺身而出，攻下賽季個人新高32分，外加4籃板4抄截2助攻，其中更在第四節獨拿14分，幫助湖人頂住熱火

NBA／籃網吞近一個月首敗 厄文呼籲隊友支援杜蘭特

籃網在今天出戰公牛的比賽中，儘管球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）全場猛轟44分，但仍是以112：121不敵公牛...

NBA／追上詹姆斯生涯得分？ 唐西奇：我不會打那麼久

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）本賽季打出問鼎年度MVP的亮眼數據，並且持續刷新聯盟多項紀錄，年僅23歲的他也...

NBA／波爾關鍵失誤葬送勝利 湯普森：柯瑞也經歷過

勇士今日在主場慘遭活塞絕殺，後衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻的要命失誤也被放大檢視，不過勇士隊友和主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時都發聲力挺波爾。 波爾在球隊落後1分、比賽時間

NBA／最後1秒神奇絕殺勇士 活塞前鋒稱「失去知覺」

勇士隊今天在當家球星湯普森（Klay Thompson）最後1秒投進追平三分球後，眼看要和活塞隊打進延長賽，不料活塞前鋒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。