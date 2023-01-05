NBA／因毆打17歲少年上法庭 莫蘭特：他要燒我家

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）是聯盟近年崛起的超級新星，球鞋品牌NIKE甚至打算為他推出個人鞋款，不過他近期卻捲入暴力醜聞，甚至被告上法院，莫蘭特也回擊該名少年的指控。

一名17歲少年指控莫蘭特揮拳打人，他向警方供稱，「去年7月在莫蘭特家附近打球時，不小心把球丟到莫蘭特臉上，隨後就被莫蘭特揮拳擊倒在地，他還夥同朋友持續出拳。」

根據警方描述，「少年頭上有明顯腫脹，該事件確實進入司法程序，去年9月偵結，莫蘭特獲不起訴處分。」

莫蘭特則向警方坦承有動手，不過這是出於自我防衛意識，「那名男子用球擊中我，還不斷接近我，一副想要惹事，甚至還威脅說要把我家給燒了，家人也因這個聲明感到恐懼。」