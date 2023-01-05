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NBA／詹皇缺陣施羅德挺身砍32分 湖人滅火奪3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
施羅德賽季得分新高。 法新社
施羅德賽季得分新高。 法新社

在詹姆斯（LeBron James）因感冒被迫休養的情況下，施羅德（Dennis Schroder）挺身而出，攻下賽季個人新高32分，外加4籃板4抄截2助攻，其中更在第四節獨拿14分，幫助湖人頂住熱火反撲的壓力，在主場以112比109驚險撲滅熱火，收下3連勝，也在近5戰中取得4勝。

除了施羅德外，布萊恩（Thomas Bryant）力抗熱火禁區，全場11投9中拿下21分9籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）雖發生7次失誤，仍繳出21分9助攻8籃板3抄截的表現。里夫斯（Austin Reaves）和加伯利耶（Wenyen Gabriel）也都有兩位數得分進帳。

熱火進攻幾乎集中在巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）身上，阿德巴約繳出30分13籃板3助攻3阻攻2抄截的全能數據，巴特勒則有27分4籃板4助攻3抄截。

比賽中熱火大半時間都處於追趕狀態，雖然第四節初一度領先6分，但面對施羅德、布萊恩和衛斯特布魯克積極搶攻，熱火難以維持領先優勢。在湖人一波11比1的攻勢壓過分差取得超前之後，熱火的追分始終棋差一著，無力再次扭轉局面。

這場比賽湖人的替補球員合力拿下42分，幾乎是熱火板凳24分的近一倍。

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