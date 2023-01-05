NBA／助攻艾倫轟進致勝三分彈 安戴托昆波：相信隊友
密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出大三元，率隊在延長賽後以104比101力克地主多倫多暴龍。
美聯社報導，安戴托昆波搶下30分、個人本季最多的21籃板、10助攻，繳出個人本季第2次大三元。雖然出現12次失誤，形成另類大四喜，但也足以顯現安戴托昆波近期的強勢破壞力。
法新社提到，安戴托昆波在終場前11秒助攻讓艾倫（Grayson Allen）命中致勝三分球。
安戴托昆波說：「不能靠自己，必須相信隊友，為他們製造進攻機會。」
這是安戴托昆波生涯第31個大三元，也是第6次單場繳出30分20籃板以上。他昨天才攻下生涯新高55分，助公鹿擊退華盛頓巫師。
暴龍今天最高分是范佛利特（Fred VanVleet）28分。范佛利特最後一記三分球沒中無緣追平，讓公鹿以3分差距險勝。
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