NBA／安戴托昆波強勢大三元 艾倫關鍵三分延長賽險勝暴龍

第四節一度落後21分的暴龍，雖然靠著崔蘭特（Gary Trent Jr.）在第四節剩下0.8秒轟進追平比分的三分球，死裡逃生逼進延長賽；但雙方廝殺到最後時刻，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）突破禁區一次妙傳助攻讓艾倫（Grayson Allen）在剩下10.8秒砍進致勝三分球，讓公鹿「以其人之道，還治其人之身」，在客場以104比101驚險勝出。

公鹿擺脫先前4連敗陰霾，近4場比賽取得3勝，戰績和籃網相同，仍落後塞爾蒂克1場勝差；暴龍則是近5場吞下4敗，仍是在東區後段班掙扎。

公鹿在安戴托昆波的帶領下，第四節剩下3分10秒時取得21分領先優勢，看似要輕鬆過關，沒想到暴龍卻展開猛烈反擊，范弗利特（Fred VanVleet）、崔蘭特、巴恩斯（Scottie Barnes）聯手搶分，竟率隊殺出28比7的驚人攻勢，一口氣扳平比數。可惜的是，暴龍的驚奇之旅無緣在延長賽繼續上演。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然沒有達成連4場至少40分10籃板的恐怖表現，但這場比賽他依然神威蓋世，屢屢造成暴龍犯規麻煩，21次站上罰球線，拿到15分，全場飆出30分21籃板10助攻。

這是安戴托昆波本季第2次大三元，生涯則是累積31次，和格林（Draymond Green）、哈維契克（John Havlicek）並列史上第15名。此外，安戴托昆波在最近4場比賽有3場籃板至少抓下20個。

命中致勝三分球的艾倫得到16分5助攻4籃板，康納頓（Pat Connaughton）15分，洛培茲（Brook Lopez）得到9分19籃板，波提斯（Bobby Portis）也有14分12籃板的雙十演出。在雙方投籃命中率都欠佳的情況下，公鹿一共搶下73個籃板，比暴龍足足多了26個。

這場比賽因為雙方的低命中率表現，首節兩隊更一度連續23次出手都沒投進，這是1997-98年以來最多的一次紀錄。在2003年12月30日老鷹和巫師之戰，兩隊也曾連23次投籃失手。

暴龍先發5人得分達雙位數，范弗利特拿下28分12助攻8籃板，崔蘭特22分5籃板4助攻2抄截，阿努諾比（OG Anunoby）14分9籃板4抄截，巴恩斯19分4籃板3助攻。

席亞康（Pascal Siakam）狀態低迷，18投僅4中，只有11分8籃板4助攻進帳，寫下本季得分新低。