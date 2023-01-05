NBA／「貝恩定律」牢不可破 只要出賽灰熊勝率破7成
面對東區排名倒數的黃蜂，灰熊打來輕鬆寫意，莫蘭特（Ja Morant）攻下23分8助攻，貝恩（Desmond Bane）則有19分11籃板進帳，灰熊一路碾壓對手，最多領先到37分，最終在客場以131比107痛宰黃蜂，取得4連勝。
對灰熊來說，本季的「貝恩定律」依然有效，當貝恩有出賽時，灰熊取得13勝5敗的成績，勝率達72.2%。在這波連勝過後，灰熊戰績已經追上金塊。
灰熊整場比賽談笑用兵，布魯克斯（Dillon Brooks）得到18分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）17分8籃板3阻攻；而盡其用籃板寫日記的亞當斯（Steven Adams），則是抓下15個籃板，近4場比賽他一共搶到76個籃板。
黃蜂方面，小鮑爾（LaMelo Ball）獲得23分12助攻4籃板，洛齊爾（Terry Rozier）21分4助攻3籃板2抄截。
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