NBA／賽前私訊向米契爾求饒！ 布里吉斯：不要拿80分

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）日前對上公牛的比賽中，狂轟71分引起眾人注目，而今日太陽作客騎士主場，太陽前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）就開玩笑地表示，「我有私訊米契爾，希望他不要在我們面前拿80分。」

布里吉斯賽前受訪時表示，「我用IG私訊他，傳了一堆語音和迷因，一直跟他說『嘿兄弟，明天別拿80分，不要這樣，我知道你現在手很燙，冷靜一點』。」

米契爾轟進71分，除了打破騎士隊史紀錄、也是繼2006年布萊恩（Kobe Bryant）81分後，聯盟單場最高得分紀錄。

布里吉斯的行動顯然發揮功效，米契爾在今日面對太陽的比賽中，全場20投6中，僅攻下20分，不過他還是在第四節最後40秒命中追平三分球，隨後莫布里（Evan Mobley）更演出致勝跳投，騎士最終仍是以2分之差收下比賽勝利。