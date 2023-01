NBA／賽前私訊向米契爾求饒！ 布里吉斯：不要拿80分

騎士當家球星米契爾(Donovan Mitchell)日前對上公牛的比賽中,狂轟71分引起眾人注目,而今日太陽作客騎士主場,太陽前鋒布里吉斯(Mikal Bridges)就開玩笑地表示,「我有私訊米契爾,希望他不要在我們面前拿80分。」

布里吉斯賽前受訪時表示,「我用IG私訊他,傳了一堆語音和迷因,一直跟他說『嘿兄弟,明天別拿80分,不要這樣,我知道你現在手很燙,冷靜一點』。」

米契爾轟進71分,除了打破騎士隊史紀錄、也是繼2006年布萊恩(Kobe Bryant)81分後,聯盟單場最高得分紀錄。

布里吉斯的行動顯然發揮功效,米契爾在今日面對太陽的比賽中,全場20投6中,僅攻下20分,不過他還是在第四節最後40秒命中追平三分球,隨後莫布里(Evan Mobley)更演出致勝跳投,騎士最終仍是以2分之差收下比賽勝利。

