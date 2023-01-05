NBA／賽前私訊向米契爾求饒！ 布里吉斯：不要拿80分
騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）日前對上公牛的比賽中，狂轟71分引起眾人注目，而今日太陽作客騎士主場，太陽前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）就開玩笑地表示，「我有私訊米契爾，希望他不要在我們面前拿80分。」
布里吉斯賽前受訪時表示，「我用IG私訊他，傳了一堆語音和迷因，一直跟他說『嘿兄弟，明天別拿80分，不要這樣，我知道你現在手很燙，冷靜一點』。」
米契爾轟進71分，除了打破騎士隊史紀錄、也是繼2006年布萊恩（Kobe Bryant）81分後，聯盟單場最高得分紀錄。
布里吉斯的行動顯然發揮功效，米契爾在今日面對太陽的比賽中，全場20投6中，僅攻下20分，不過他還是在第四節最後40秒命中追平三分球，隨後莫布里（Evan Mobley）更演出致勝跳投，騎士最終仍是以2分之差收下比賽勝利。
WHO ELSE 🕷️— NBA (@NBA) January 5, 2023
DONOVAN MITCHELL PUTS CLEVELAND IN FRONT WITH 0:41 REMAINING.
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