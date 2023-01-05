足球／友人證實C羅收到歐洲球隊報價 去沙國想找回自己

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在日前加盟沙烏地阿拉伯聯賽俱樂部艾納斯後，在記者會上宣稱是在婉拒了多支歐美球隊的報價後決定轉戰亞洲賽場，對於這樣的說法，與C羅關係良好的西班牙記者阿吉雷（Edu Aguirre）就表示，C羅確實收到了不少球隊的報價，而選擇到沙國踢球只是想要找回帶著微笑開心踢球的日子。

在結束與曼聯的合作關係後，C羅在世足賽後宣布加盟艾納斯，職業生涯將首度轉戰亞洲賽場，儘管這樣的決定讓外界質疑他已經在世界一級賽場無容身之處，不過C羅在加盟記者會上也直言，自己是婉拒了多支歐美球隊的邀約，並為加盟艾納斯的決定感到自豪。

而C羅的好友西班牙記者阿吉雷在今天受訪時也證實，C羅確實收到了世界各國俱樂部的報價，其中也不乏歐洲球隊，對於C羅會選擇前往沙國，他也作出解釋，「他在去沙國前我們一起喝了咖啡，他告訴我想要找回那種感覺，包括再次參加比賽、開心訓練、帶著微笑，每個周末踢完球後都能回到家的感覺，並且再度成為具有競爭力的球員。」

阿吉雷直言，相較於留在世界一級賽場，C羅更想要在沒有壓力的情況下自由踢球，「這是他去沙國的原因，我的意思是他想為自己而戰，這是在曼聯和世足賽時他都無法做的事情。他確實收到了來自歐洲的報價，他原本有兩支青睞的球隊，但他選擇了一支非一線球隊，這讓他承受壓力，但他想證明一些自己已經不需要再證明的事情，而做出這個決定。」