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NBA／傳戴維斯右腳幾無疼痛感 逐步接受跑動跳躍測試
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湖人禁區核心大將戴維斯（Anthony Davis）的傷勢恢復情況很好，目前已經進行了跑動訓練，之後還會接受跳躍測試。
「我得到消息是，戴維斯的恢復情況良好，目前已經沒有太多疼痛感，同時也進行了跑動訓練，之後下一步還會接受跳躍測試，以觀察右腳的狀況。毫無疑問，他的狀況很好。」沃納羅斯基說。
至於湖人主帥漢姆（Darvin Ham）則是透露戴維斯日前在洛杉磯接受了核磁共振檢查，結果顯示沒有異常。「他的恢復過程按照計畫進行，這和我們預期的一樣。」漢姆說。
戴維斯是在對戰金塊時右腳受傷被迫退場，後續一度評估傷勢可能比預期更嚴重，恐怕會缺席數個月。而戴維斯後來接受採訪時指出，這次傷勢和右腳骨刺有連鎖關係，但他希望現階段能避免透過手術治療，就算要動至少也等到休賽季。另一方面，戴維斯也是樂觀看待自己腳傷恢復情況。
在戴維斯進入傷兵名單後，詹姆斯（LeBron James）單核帶隊打出5勝4敗的成績，不過今天主場面對熱火的比賽，他卻是因感冒不克出席。
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