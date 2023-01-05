NBA／柯瑞恢復情況良好 有望一月中客場之旅回歸

勇士今日更新了球隊傷兵狀況，最受關注的莫過於當家球星柯瑞（Stephen Curry）的恢復情況。據了解，柯瑞將會在週日重新接受檢查，而總管邁爾斯（Bob Myers）亦透露，柯瑞的復原過程良好，有望在1月14日對馬刺的客場比賽中回歸。

柯瑞是在12月14日對溜馬的比賽中不慎傷到左肩，當時預估可能要缺席數週時間，但所幸不需要進行手術治療；而在12月底的再次檢查中，顯示柯瑞恢復情況不錯，照著正常的復出時程表進行，最快能在1月中回到球場。

在柯瑞缺席的9場比賽中，勇士球員將士用命，拿下6勝3敗的成績，近期更是拉出一波5連勝。

另外一位主力傷兵維金斯（Andrew Wiggins），因為內收肌拉傷和生病的關係，已經休兵了14場比賽。消息指出，維金斯近期已經被允許參加訓練，本週也會進行傷勢評估。至於扭傷腳踝的庫明加（Jonathan Kuminga），預計也要休息至少1週的時間。

勇士目前戰績20勝18敗，排名西區第9，不過和前面的拓荒者和太陽已無勝差，落後第6名的快艇也僅有0.5場勝差。