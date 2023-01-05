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NBA／羅素取消關注球隊IG帳號 傳灰狼內部矛盾問題擴大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
最後一年合約的羅素是否會成為交易的主角？ 路透社
最後一年合約的羅素是否會成為交易的主角？ 路透社

灰狼自從休賽季大手筆交易來戈貝爾（Rudy Gobert）後，被看好有機會在西區掀起波濤，然而球季進行至今，雙塔陣型成了負面效應，甚至唐斯（Karl-Anthony Towns）還進入傷兵名單，球隊戰績始終難以有效提升，僅排名西區第11。

在這種情況下，近日還傳出球隊內部出現矛盾問題，球員之間彼此有一些相互指責的狀況，而羅素（D'Angelo Russell）取消關注灰狼官方IG帳號，更是引發了外界議論。

根據灰狼隨隊記者透露，球隊內部存在的問題，讓愛德華一直不是很開心，有些問題直指羅素，特別是在他先前缺席對金塊比賽的情況下，球隊反而在傳球運作上做得很好，整體打得更出色。

本季是羅素合約最後一年，年薪為3138萬美元，他將在球季結束後成為自由球員。如今傳出這些紛爭，是否會讓他成為季中交易的主角，外界也在揣測中。

除了羅素外，根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，羅素並非灰狼陣中唯一一位出現質疑問題的球員，對於新加盟的戈貝爾，內部也對他未能帶來預期般的防守影響力感到沮喪。

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