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NBA／籃網12連勝關鍵？ 西蒙斯期間罰球全數落空

聯合新聞網／ 綜合報導
罰球依然是西蒙斯難以克服的罩門。 路透社
罰球依然是西蒙斯難以克服的罩門。 路透社

籃網近期拉出一波12連勝，不過在這段期間卻出現一項奇特的數據，陣中前鋒西蒙斯（Ben Simmons）竟然在連勝期間沒有命中過罰球。

這波12連勝中，西蒙斯出賽10場，他在罰球線上共出手9次全數落空。另外根據統計，西蒙斯有罰球命中的比賽，籃網1勝6敗；沒有罰球命中的比賽，戰績則是17勝3敗。

罰球向來是西蒙斯的一大罩門，今年更是降到生涯新低的42.9%。另外本季西蒙斯平均每場只出手6.1次，得到7.9分、6.6籃板、6.0助攻，皆創生涯新低。

對此籃網代班主帥馮恩（Jacque Vaughn）表示，「目前球隊狀況還算可以，還未與西蒙斯討論罰球和出手次數的問題。」

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