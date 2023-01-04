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NBA／4天內4人破50分 創下聯盟歷史首見紀錄
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天飆出55分10籃板7助攻的生涯最佳表現後，聯盟在最近4天都有不同球員砍下至少50分，寫下史上首見紀錄。
前面3人分別是唐西奇（Luka Doncic）在1月1日對馬刺得到51分，米契爾（Donovan Mitchell）在1月3日對公牛攻下71分，湯普森（Klay Thompson）同日對老鷹也拿下54分。
今年賽季尚未過半，已經有10位球員加入「50分俱樂部」，累積共14次，有機會挑戰上季14名球員攜手創19次破50分的表現。
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