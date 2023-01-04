NBA／神準罰球助威生涯新高55分 安戴托昆波：下足了苦工

密爾瓦基公鹿今天在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟生涯新高55分的帶領下，以123比113擊退華盛頓巫師，報了兩隊前次交手輸球的一箭之仇。

兩隊1日在巫師主場對戰，公鹿95比118吞敗，那場比賽安戴托昆波因膝蓋疼痛不克出賽，今天他除在第4節砍進19分、整場比賽轟下55分外，還抓下10個籃板、送出7次助攻，率球隊甜蜜復仇。

安戴托昆波今天33次出手命中20球，罰球線上16罰15中，在戰情緊張之際連拿12分，率公鹿甩開巫師的糾纏。

安戴托昆波說：「我只是嘗試做出好的攻擊選擇，比賽從頭到尾都試著保持積極的心態。」

「我們打得很好，全隊的防守很棒，我只是試著盡所能來幫助球隊贏球。」

安戴托昆波是NBA能連3戰拿下至少40分、10籃板、5助攻的史上第4人，前3人分別是衛斯布魯克（Russell Westbrook）、貝勒（Elgin Baylor）、張伯倫（Wilt Chamberlain）。

安戴托昆波認為，他近期的得分能夠拉高，要歸功於他針對罰球下的苦工。

他說：「那就是我在做的事，我的努力所在。很多人可能覺得我打球很無聊，但我只是試著做得更好，去做任何能讓球隊獲勝的事。」

「總之，我只是多做點努力，把罰球做得更好，試著多盡一份力；我盡我所能攻擊禁區，幫助隊友製造機會，讓他們在三分線外能有攻擊的空檔。」

洛培茲（Brook Lopez）為公鹿挹注了21分、12籃板，波提斯（Bobby Portis）則有17分、13籃板進帳，兩人都有「雙十」的表現。

安戴托昆波說：「這就是籃球、想要贏球就是要這樣打。我們有個好的團隊、我們團結一心，我們一起在場上奮戰。公鹿就是這樣優質的勁旅，我很榮幸能成為這個團隊的一分子。」

巫師波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）此役分別攻下22分、20分，葛佛（Daniel Gafford）有11分、12籃板的「雙十」演出，但巫師仍輸球，終止一波5連勝。