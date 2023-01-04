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NBA／綠衫軍防守崩盤難堪慘敗 布朗：早有預感會發生

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆主場爆冷痛宰綠衫軍 美聯社
雷霆主場爆冷痛宰綠衫軍 美聯社

貴為聯盟龍頭的塞爾蒂克竟在面對陣容殘缺的雷霆遭遇空前挫敗，整場比賽讓對方拿下150分，隊史第3次出現這種情況，也是球隊自1979年以來單場最多失分紀錄。

「雷霆整場比賽都比我們打得更努力。就像我們之前大勝太陽時所說的那樣，我們必須每場比賽都保持謙遜的態度，因為這種事情總會發生。要知道對手走上球場就是想來擊敗你。我們必須要有這樣的意識。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

「無論是好是壞，就得先歷經一些事情，我們必須經歷這樣的狀況。我們在比賽中各個面向都處於劣勢，對方是一支速度非常快的球隊，我們防守完全無法跟上對方的策略。他們早就做好準備，我們卻沒有。」

波格登（Malcolm Brogdon）表示：「當知道亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）不會出賽時，我們就鬆懈了。事實上，我們早該意識到我們失去侵略性和緊迫感會有何種後果。」

至於布朗（Jaylen Brown）則說自己早有預感會有慘敗的一天。「過去幾場比賽，我們之間沒有溝通，沒有聯繫，彼此也沒有相互扶持。這是我這麼久以來第一次感到球隊放棄比賽，這令人感到沮喪。」

由於季前尤多卡（Ime Udoka）因不倫之戀醜聞違反球隊內部規定遭到禁賽一整季，馬祖拉臨危受命接掌球隊。雖然挾上季殺進總冠軍賽的氣勢在今年開季登上聯盟龍頭之位，但球隊整體防守實力卻明顯下滑。

上個賽季，塞爾蒂克場均失分104.5分，居全聯盟之冠，不過本季球隊平均得分多了近7分，平均失分也衝到112.4分，排名聯盟第13。

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