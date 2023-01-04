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NBA／球星飆分百花爭鳴 本季未過半已14次破50分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇本季3度破50分。 美聯社
唐西奇本季3度破50分。 美聯社

近幾年聯盟進入了快速節奏、高外線出手比例的飆分時代，球隊得分不斷爆衝，球員得分數據同樣屢破天際。

根據統計，今年賽季還沒進行過半，已經出現14位次單場50分的比賽，分別由唐西奇（Luka Doncic）、安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）、柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、葛蘭德（Darius Garland）、席亞康（Pascal Siakam）所創下。其中唐西奇3度達成，安比德和布克各完成2次。

若以分數高低來看，米契爾的71分和唐西奇的60分相互輝映，安比德和布克各有59分、58分；安戴托昆波和戴維斯則是先後得到55分。

NBA歷史上單季球員破50分場次最多的是1962-63賽季，當時共出現34次，但和近兩個賽季百花爭鳴不同，那年張伯倫（Wilt Chamberlain）一人就包辦30次破50分的比賽，貝勒（Elgin Baylor）則有4次。

上個賽季共出現19次破50分的比賽，由14名球員聯手創下，其中杜蘭特（Kevin Durant）完成3次，厄文（Kyrie Irving）、詹姆斯（LeBron James）和泰托姆（Jayson Tatum）各達成2次。

如果不算出賽場次資格，本季已經有20位球員場均得分超過25分，更有6人場均破30分。

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