NBA／福克斯致勝上籃 馬卡南逆轉三分球進不算留遺憾

爵士在主場和國王一路糾纏到最後時刻，馬卡南（Lauri Markkanen）關鍵3罰追平比分後，福克斯（De'Aaron Fox）剩下0.4秒突破放進超前分。國王底線長傳給馬卡南，他在接球後直接出手命中，正當滿場球迷歡欣鼓舞迎接一場逆轉絕殺秀時，經過重播判定，馬卡南出手前時間已經到了，留下滿場無奈的惋惜聲。

截自比賽畫面

國王最終靠著福克斯的致勝球，在客場以117比115氣走爵士。國王近4戰收下3勝，而爵士卻是苦吞5連敗，且這5場比賽爵士一共只輸了15分，包括3場遭遇對方在最後10秒內的致勝一擊。

事實上在12月31日爵士與國王的交手中，國王也是靠著赫爾特（Kevin Huerter）在剩下9.2秒砍進逆轉三分球，以1分之差險勝。

上演致勝切入的福克斯全場22投15中，攻下37分6助攻3籃板2阻攻，追平本季個人最高得分紀錄。沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到21分14籃板8助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）19分8籃板，穆雷（Keegun Murray）和赫爾特各拿下16分。

無緣逆轉絕殺的馬卡南得到28分8籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）獲得24分，生涯總得分突破10000分大關；康利（Mike Conley）18分7助攻，畢斯利（Malik Beasley）16分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）14分9籃板。