NBA／安戴托昆波連3戰「40-10」 聯盟合併以來第3人

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對巫師全場33投20中，包括16罰15，狂轟生涯新高55分，外加10籃板7助攻2抄截，帶領公鹿以123比113拿下勝利，稍微止住近期的頹勢。

安戴托昆波單場55分追平公鹿隊史單場得分第2高紀錄，距離瑞德（Michael Redd）創下的隊史最高得分僅差2分。

加上先前對公牛得到45分22籃板、對灰狼拿下43分20籃板，安戴托昆波成為1976-77年ABA和NBA合併以來第3位連3戰至少拿到40分10籃板的球員，另外兩人分別是摩西馬龍（Moses Malone）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）

另一方面，安戴托昆波在最近6個半場比賽都至少拿到20分，顯現其出色狀態。