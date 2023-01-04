NBA／雷霆狂砍150分痛宰綠衫軍 雙方各創特殊紀錄

雷霆在沒有當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的坐鎮下迎戰東區龍頭塞爾蒂克，沒想到比賽過程完全碾壓對手，上演一場不可思議的進攻煙火秀。

雷霆此戰團隊命中率高達59.2%，三分球更是40投20中，單是前三節就豪取122分，整場比賽更是以150比117屠殺了塞爾蒂克，打破隊史搬到奧克拉荷馬市之後的單場最高得分紀錄。

先前雷霆單場最高得分紀錄是出現在2012年3月23日對灰狼的比賽，當時歷經兩度延長賽才飆出149分。

雷霆全隊共5人得分超過20分，吉迪（Josh Giddey）25分5籃板5助攻，多特（Luguentz Dort）23分5籃板3助攻，威廉斯（Jalen Williams）、曼恩（Tre Mann）和喬伊（Isaiah Joe）各拿下21分，維金斯也有17分進帳。根據統計，這是雷霆隊史第2次出現同場5人破20分的情況。

「每個人都為勝利做出了貢獻。大伙在場上不斷命中投籃，拚命打出防守，真的很有趣。」曼恩說。

塞爾蒂克本季最多還沒有輸超過16分，但卻在雷霆主場苦吞最難堪的一敗。

根據統計，這是塞爾蒂克自1979年以來首度在比賽中丟掉150分，寫下隊史第2多紀錄；在1979年3月9日對活塞的比賽中，他們失掉160分，1970年3月對76人則是掉了150分。