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NBA／安戴托昆波罰球神準狂轟55分 創生涯得分新高

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波創生涯得分新高 美聯社
安戴托昆波創生涯得分新高 美聯社

先前連兩戰繳出至少40分20籃板的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在休兵一場比賽之後，於今天主場對巫師比賽中回歸即展現無比威力，全場33投20中，包括16罰15，狂轟生涯新高55分，外加10籃板7助攻2抄截，並且帶領公鹿以123比113擊敗巫師。

這是安戴托昆波生涯第4次突破50分，先前最高得分52分是出現在2019年3月17日對76人的比賽，另外兩次都是50分。

安戴托昆波單場55分追平由賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和詹寧斯（Brandon Jennings）所創下公鹿隊史單場得分第2高紀錄。公鹿隊史單場最高得分是瑞德（Michael Redd）在2006年對爵士的57分。

是安戴托昆波前三節打完取得36分，第四節他不斷破壞巫師防線，單節豪取19分，包括最後階段獨拿12分，讓公鹿從領先5分拉開到14分差；眼見球隊大幅領先，公鹿在比賽剩下1分23秒就把安戴托昆波換下場，沒有讓他嘗試打破隊史得分紀錄。

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