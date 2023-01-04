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NBA／法足巨星姆巴佩點評5大NBA球星 獨缺柯瑞引爭議
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）昨日與隊友哈基米（Achraf Hakimi）到籃網主場觀賽，成為媒體注目的焦點，賽後受訪時被問到心目中的5大NBA球星，他也做出回應。
姆巴佩點名的5大NBA球星分別為，詹姆斯（LeBron James）、籃網杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）及塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）。
去年率領勇士奪冠的柯瑞（Stephen Curry）以及連2年拿下MVP的金塊約科奇（Nikola Jokic）皆未上榜，讓國外網友紛紛表示，「沒有柯瑞，難怪他在世界盃輸給梅西（Lionel Messi）」、「都是Nike品牌的球星」、「這就是為什麼他是足球員」。
Le TOP 5 de @KMbappe ? @KingJames, @KDTrey5, @Giannis_An34, @Luka7Doncic & @jaytatum0 pic.twitter.com/f8f1R5AAht— NBA France (@NBAFRANCE) 2023年1月3日
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