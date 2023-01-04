快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／黃蜂烏布瑞左手韌帶撕裂 預估休4至6週

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
烏布瑞進入傷兵名單。 路透社
烏布瑞進入傷兵名單。 路透社

黃蜂好不容易等到小鮑爾（LaMelo Ball）的回歸，但近期又傷了得分悍將烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）。根據消息透露，烏布瑞面臨左手韌帶撕裂傷勢，必須得接受手術治療，預估將缺席4到6週的時間。

報導指出，烏布瑞其實在開季首週就受傷了，之後一直帶傷忍痛上陣。烏布瑞本季出賽35場，其中30場擔任先發，平均攻下20.2分5.1籃板1.6抄截，得分創下生涯新高。

黃蜂開季以來就面臨小鮑爾長期缺賽的狀況，戰績也跌落谷底，目前排名東區倒數第2，僅贏過活塞1場勝差。

另一方面，活塞前鋒巴格利（Marvin Bagley III）也因為右手手指骨折的關係將會接受手術，預計也要缺席6到8週時間。

身為2018年選秀榜眼，巴格利生涯可說是傷病纏身，5個賽季下來一共只打了191場比賽。

相關新聞

NBA／剛拿71分隔天就接受藥檢 米契爾：洛培茲和我一起

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）昨日大發神威拿到生涯新高71分，成為已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）2006年81分後聯盟得分最高紀錄。不過根據消息指出，他在比賽隔天就接

NBA／威廉森右腿筋拉傷至少缺席3星期 鵜鶘戰力拉警報

昨天（3日）在對76人的第三節比賽中因右腿受傷提前退場的鵜鶘悍將威廉森（Zion Williamson），在經過核磁共振檢查後確認為右腿筋拉傷，官方指出他至少要缺席3星期的時間。 威廉森是在一波

NBA／12月東西區最佳球員 唐西奇、安比德力壓群雄

NBA官方公佈12月東西區最佳球員，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）和76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）分別以優異的數據表現和球隊戰績獲得青睞。 唐西奇在12月平均每場可以

NBA／接替奈許率籃網一飛衝天 馮恩勇奪12月最佳教練

NBA官方公佈了12月東西區最佳教練和最佳新秀。最佳教練為籃網的馮恩（Jacque Vaughn）和鵜鶘的格林（Willie Green）。 馮恩臨危受命接替奈許（Steve Nash）之後，籃

NBA／71分之夜創多項紀錄 米契爾：打電動有過類似數據

在騎士一度落後21分之下，米契爾（Donovan Mitchell）全面啟動狂攻71分11助攻8籃板，並在第四節最後奇蹟般地扳平比分，進而在延長賽以百分之百命中率摧毀公牛反擊意志。 根據統計，米

NBA／黃蜂烏布瑞左手韌帶撕裂 預估休4至6週

黃蜂好不容易等到小鮑爾（LaMelo Ball）的回歸，但近期又傷了得分悍將烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）。根據消息透露，烏布瑞面臨左手韌帶撕裂傷勢，必須得接受手術治療，預估將缺席4到6週的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。