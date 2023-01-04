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NBA／黃蜂烏布瑞左手韌帶撕裂 預估休4至6週
黃蜂好不容易等到小鮑爾（LaMelo Ball）的回歸，但近期又傷了得分悍將烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）。根據消息透露，烏布瑞面臨左手韌帶撕裂傷勢，必須得接受手術治療，預估將缺席4到6週的時間。
報導指出，烏布瑞其實在開季首週就受傷了，之後一直帶傷忍痛上陣。烏布瑞本季出賽35場，其中30場擔任先發，平均攻下20.2分5.1籃板1.6抄截，得分創下生涯新高。
黃蜂開季以來就面臨小鮑爾長期缺賽的狀況，戰績也跌落谷底，目前排名東區倒數第2，僅贏過活塞1場勝差。
另一方面，活塞前鋒巴格利（Marvin Bagley III）也因為右手手指骨折的關係將會接受手術，預計也要缺席6到8週時間。
身為2018年選秀榜眼，巴格利生涯可說是傷病纏身，5個賽季下來一共只打了191場比賽。
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