NBA／魔術狀元班切羅攜手國王射手穆雷 獲12月最佳新秀
NBA官方公佈12月東西區最佳新秀，有別於11月的獲獎人選，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）攜手國王射手穆雷（Keegun Murray）得到青睞。
班切羅在12月場均得到19.1分6.5籃板4.1助攻，其中連續7場至少20分的表現，追平歐尼爾（Shaquille O'Neal）在1993年創下的隊史新秀紀錄。班切羅開季以來平均可以得到20.9分6.7籃板，得分表現居所有新秀之冠。
作為首輪第4順位新秀，穆雷在比賽中頻頻展現優異的投射能力，他在12月平均可以得到12.7分3.5籃板，投籃命中率46%，三分球命中率更高達46.4%。總計他在12月轟進39顆三分球，排名所有新秀第一，同時也是自1979-80年以來的新秀12月最佳表現。
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