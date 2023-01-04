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NBA／接替奈許率籃網一飛衝天 馮恩勇奪12月最佳教練
NBA官方公佈了12月東西區最佳教練和最佳新秀。最佳教練為籃網的馮恩（Jacque Vaughn）和鵜鶘的格林（Willie Green）。
馮恩臨危受命接替奈許（Steve Nash）之後，籃網戰績一飛衝天，12月份打出12勝1敗的成績，寫下隊史單月最佳勝率，同時也居全聯盟之冠。目前籃網正延續一波12連勝氣勢，排名直逼東區龍頭寶座。
根據統計，籃網單月場均得分（119.7分）、投籃命中率（54.0%）、三分球命中率（42.2%）、有效投籃命中率（61.3%）和進攻效率（120.5）皆排在聯盟首位。
格林帶領鵜鶘在傷兵不斷的情況下，12月取得10勝5敗的佳績，期間有過兩次5連勝，主場戰績8勝1敗，排名衝進西區第3。鵜鶘寫下隊史前37場比賽第3佳的表現。
數據顯示，格林成為鵜鶘隊史第4位獲得單月最佳教練的主帥，先前3位分別是威廉斯（Monty Williams）、史考特（Byron Scott）和西拉斯（Paul Silas）。
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