NBA／威廉森右腿筋拉傷至少缺席3星期 鵜鶘戰力拉警報

昨天（3日）在對76人的第三節比賽中因右腿受傷提前退場的鵜鶘悍將威廉森（Zion Williamson），在經過核磁共振檢查後確認為右腿筋拉傷，官方指出他至少要缺席3星期的時間。

威廉森是在一波快攻推進中突然出現右腿不適的狀況，他在場上停留了一下，最後只能無奈退場，缺席整個第四節。76人最終取得勝利，威廉森則是12投10中拿到26分。鵜鶘官方透露，威廉森將會在3週之後接受重新評估。

飽受傷病所困的威廉森，生涯前兩季一共只打了85場比賽，第3季更是全部報銷。本季回歸後，威廉森出勤狀況還算可以，只缺席了8場比賽，平均拿下26分7籃板4.6助攻，是鵜鶘能夠暫居西區第3的關鍵。

威廉森這波進入傷兵名單後，加上開季以來只打了15場比賽的英格倫（Brandon Ingram）遲遲未歸，鵜鶘一口氣少了兩名鋒線大將，整體戰力勢必遭受重大影響，能否撐過這段時間，將是球隊挺進季後賽的關鍵。