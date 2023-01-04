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NBA／12月東西區最佳球員 唐西奇、安比德力壓群雄
NBA官方公佈12月東西區最佳球員，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）和76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）分別以優異的數據表現和球隊戰績獲得青睞。
唐西奇在12月平均每場可以攻下35.1分8.5籃板9.3助攻1.6抄截，包括3場突破50分，更在對尼克一戰寫下空前的60分21籃板10助攻成績。在他的強勢帶領下，獨行俠單月取得11勝6敗，排名挺進到西區前4強。
這也是唐西奇生涯第3次獲得單月最佳球員。
安比得在12月份同樣有著場均35.4分9.9籃板4.2助攻的驚人表現，其中對黃蜂一戰，安比德更是飆出53分12籃板。在安比德的發揮之下，76人拿下9勝4敗的成績，目前暫居東區第5。
據統計，安比德生涯已經5次獲得單月最佳球員，超越艾佛森（Allen Iverson），躍居隊史第一。
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