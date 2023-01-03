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NBA／金州勇士亞洲文化遺產之夜 歡慶兔年到來

中央社／ 舊金山2日專電
美國職籃NBA金州勇士2日舉辦「亞洲文化遺產之夜」，終場以143比141擊敗對手亞特蘭大老鷹。法新社
美國職籃NBA金州勇士2日舉辦「亞洲文化遺產之夜」，終場以143比141擊敗對手亞特蘭大老鷹。法新社

美國職籃NBA金州勇士2日舉辦「亞洲文化遺產之夜」，星期一的夜晚儘管外頭下著滂沱大雨，適逢新年假期全場座無虛席，球賽開打前的蒙古軟骨功表演驚豔全場，人氣不輸啦啦隊。

1月2日的比賽金州勇士在主場大通中心（Chase Center）迎戰亞特蘭大老鷹，終場以143比141擊敗對手，勇士拿下五連勝。因肩傷進傷兵名單的當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在場觀看比賽。

農曆春節將至，金州勇士這個月特別舉辦「亞洲文化遺產之夜」和「春節慶祝活動」，邀請球迷共襄盛舉。

比賽開場前的蒙古軟骨功表演，東方舞者展現高難度瑜珈，現場觀眾大聲叫好，人氣不輸場邊啦啦隊；中場亞洲年輕籃球小將上場比賽，進球的賈可布（Jacob Lo）賽後向中央社表示，希望有朝一日能有老鷹後衛莫瑞（Dejounte Murray）和太陽後衛布克（Devin Booker）的好球技。

在灣區亞洲族裔人數僅次於白人，勇士隊政府與社區關係資深副總監Yoyo Chan說，勇士去年在日本和巫師進行季前賽，獲得廣大迴響，球隊十分重視亞洲市場，希望能繼續透過各種形式和亞洲球迷互動。

現場有一名亞裔球迷表示，花了約2萬美元（約新台幣61萬3600元）購買勇士季票，但不見得每場都選得到想要的座位。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，美國社會仇恨亞裔犯罪案例增加；2021年，84歲泰國移民拉塔納帕迪（Vichar Ratanapakdee）於舊金山被暴徒推倒在地昏迷後死亡，他的女兒蒙塔努斯（Monthanus Ratanapakdee）自那時開始挺身而出，為平權和正義奮戰，勇士在2日也特別表揚她對亞裔社群的貢獻。

迎接兔年到來，Yoyo Chan說，大通中心戶外廣場將擺放兔子造型雕像應景，讓大眾一同感受農曆年氣氛。

勇士 老鷹 春節

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