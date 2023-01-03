NBA／71分之夜創多項紀錄 米契爾：打電動有過類似數據

在騎士一度落後21分之下，米契爾（Donovan Mitchell）全面啟動狂攻71分11助攻8籃板，並在第四節最後奇蹟般地扳平比分，進而在延長賽以百分之百命中率摧毀公牛反擊意志。

根據統計，米契爾上半場只拿到16分，但下半場卻是大開殺戒豪取55分，在歷史上所有破70分的球員中，米契爾是上半場得分最低的一位。

但另一方面，米契爾也成為史上首位至少拿到70分10助攻的球員，藉由本身得分和助攻為球隊貢獻多達99分，也是張伯倫（Wilt Chamberlain）後的第一人。

「我曾在玩《NBA 2K》時打出類似這樣的一場比賽，但那一次我投籃也沒這麼準，而且球隊還輸了。所以這次感覺好多了。」米契爾說。

米契爾的71分之夜讓他成為史上第7位加入「70分俱樂部」的球員，對此他也激動表示：「能和這些偉大前輩一同載入史冊，我深感榮幸。」