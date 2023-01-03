NBA／重傷復出後再飆54分 湯普森自曝請益老鷹名將

看到湯普森（Klay Thompson）在場上飛奔肆意開砲如入無人之境的跑動狀態，大概很難想像他曾經雙腿都遭遇到足以被迫永久離開比賽的重大傷勢。

在對老鷹一戰中，湯普森全場39投21中包括10記三分球在內，狂轟復出以來最高的54分，同時也是他生涯第4次破50分，僅次於2016年12月5日的60分之夜。

根據統計，這也是湯普森生涯第7次單場至少轟進10顆三分球，歷史上僅次於隊友柯瑞的22次；此外，湯普森累積3次至少50分、10顆三分球，這項數據也是只落後柯瑞的7次。

賽後湯普森透露，在這場比賽之前他曾經和傳奇名將威金斯（Dominique Wilkins）有過交流。威金斯球員時期也曾遭遇跟腱撕裂重傷，但他卻在恢復之後維持高水準的發揮，一路打到39歲才退休。

「我跟他談了有關跟腱撕裂傷恢復之類的事情，他的經歷可說是激勵了我。」湯普森說。「能得到54分是我復出後的一大成就。經過那些艱難的日子，我不知道我是否能夠做到這樣的事情。」

勇士靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）的關鍵三分球將比賽拖進延長，最後歷經兩度延長賽後，魯尼（Kevon Looney）的關鍵補籃，讓勇士一舉絕殺老鷹。「我已經快沒油了，感謝魯尼。」湯普森賽後笑著說。

對於湯普森的表現，總教練柯爾（Steve Kerr）也表示：「我認為他是控制好了情緒。他在季初表現掙扎的時候，他把每次出手看得太重要。我認為他現在更有耐心，當他打得有耐心時，你可以明顯看出他的不同。」

「你不會因為他有一段時間表現掙扎，就要放棄他。每個人都會有陷入掙扎的時候，我認為他沒有放棄。他付出了許多努力，這些努力都收到了回報。」

魯尼則說：「能看到他出色表現總是很棒，聯盟中沒有太多人能像他這樣得分，他可以使用各種方式拿到分數。他只是提醒了大家他是誰，他能做到些什麼。」