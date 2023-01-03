快訊

獨／確定掰了！ 誠品今發函廠商：誠品信義店12月結束營業

來台確診不到1小時醫師來電 日人大讚「果然是台灣啊！」

NBA／重傷復出後再飆54分 湯普森自曝請益老鷹名將

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森再寫54分紀錄。 法新社
湯普森再寫54分紀錄。 法新社

看到湯普森（Klay Thompson）在場上飛奔肆意開砲如入無人之境的跑動狀態，大概很難想像他曾經雙腿都遭遇到足以被迫永久離開比賽的重大傷勢。

在對老鷹一戰中，湯普森全場39投21中包括10記三分球在內，狂轟復出以來最高的54分，同時也是他生涯第4次破50分，僅次於2016年12月5日的60分之夜。

根據統計，這也是湯普森生涯第7次單場至少轟進10顆三分球，歷史上僅次於隊友柯瑞的22次；此外，湯普森累積3次至少50分、10顆三分球，這項數據也是只落後柯瑞的7次。

賽後湯普森透露，在這場比賽之前他曾經和傳奇名將威金斯（Dominique Wilkins）有過交流。威金斯球員時期也曾遭遇跟腱撕裂重傷，但他卻在恢復之後維持高水準的發揮，一路打到39歲才退休。

「我跟他談了有關跟腱撕裂傷恢復之類的事情，他的經歷可說是激勵了我。」湯普森說。「能得到54分是我復出後的一大成就。經過那些艱難的日子，我不知道我是否能夠做到這樣的事情。」

勇士靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）的關鍵三分球將比賽拖進延長，最後歷經兩度延長賽後，魯尼（Kevon Looney）的關鍵補籃，讓勇士一舉絕殺老鷹。「我已經快沒油了，感謝魯尼。」湯普森賽後笑著說。

對於湯普森的表現，總教練柯爾（Steve Kerr）也表示：「我認為他是控制好了情緒。他在季初表現掙扎的時候，他把每次出手看得太重要。我認為他現在更有耐心，當他打得有耐心時，你可以明顯看出他的不同。」

「你不會因為他有一段時間表現掙扎，就要放棄他。每個人都會有陷入掙扎的時候，我認為他沒有放棄。他付出了許多努力，這些努力都收到了回報。」

魯尼則說：「能看到他出色表現總是很棒，聯盟中沒有太多人能像他這樣得分，他可以使用各種方式拿到分數。他只是提醒了大家他是誰，他能做到些什麼。」

相關新聞

NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

一度在比賽中浪費21分領先優勢反而陷入落後局面的勇士，在第四節剩下0.6秒藉著迪文森佐（Donte DiVincenzo）石破天驚的三分球，硬是續命到延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，勇士才靠著湯

NBA／飆54分後第一件事 湯普森為NFL球員祈福

勇士隊當家球星湯普森（Klay Thompson）今天大爆發，對上老鷹隊的比賽狂轟本季新高54分，不過助隊以143：14...

NBA／米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

近期進攻狀態低迷的米契爾（Donovan Mitchell），今天主場面對公牛宛如上帝附身，遠投近切無人能擋，全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，成就布萊恩（Ko

NBA／湯普森狂飆54分獵捕老鷹 詹皇讚嘆發推特致敬

勇士隊雖少了當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天湯普森（Klay Thompson）挺身而出，在和老鷹隊二度...

NBA／下半場回魂逆轉火箭 唐西奇飆39分助獨行俠7連勝

過了新年後首戰面對先前交手狂砍50分的火箭，甫連莊兩週西區最佳球員的唐西奇（Luka Doncic）再度發飆，全場22次站上罰球線，轟進39分12籃板8助攻的全能數據，帶領獨行俠以111比106逆轉取

NBA／詹姆斯狂轟43分 黃蜂反撲無效湖人收2連勝

前一場面對老鷹豪取47分10籃板9助攻的詹姆斯（LeBron James），今天迎戰東區倒數第2的黃蜂持續高檔狀態。全場26投16中包括15罰11中，狂飆43分11籃板6助攻，帶領湖人在第四節頂住黃蜂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。