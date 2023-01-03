快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

經典賽／會長蔡其昌出面！張育成點頭若入選中華隊一定義不容辭

全民準備領現金 學者：「這時間點發放」刺激經濟效果最好

NBA／阿德巴約砍31分送快艇3連敗 熱火近11戰奪8勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約(右)聯手赫洛力退快艇。 路透社
阿德巴約(右)聯手赫洛力退快艇。 路透社

巴特勒（Jimmy Butler）全場只出手8次得到賽季新低9分，不過阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）挺身而出，兩人合力拿下54分，包括第四節聯手得到16分，搭配防守端迫使對手進攻當機，一度浪費21分領先優勢的熱火，最終仍是以110比100擊沉快艇。

熱火取得2連勝，同時也是最近11場比賽中的第8勝，排名穩定回升到東區第7，有機會搶進季後賽名額安全線的前6強；至於快艇在歷經先前9戰7勝之後，這一段時間已經吞下3連敗，排名掉到西區第6。

「我們浪費多達21分的領先，一度打得很糟糕差點搞砸了比賽。很高興我們今天能夠拿下勝利。西區之旅總是很艱難，我們不能再讓這種情況發生。」阿德巴約說。

阿德巴約全場19投12中，攻下31分13籃板，這是他本季第6次至少拿到30分，且最近6場比賽有5場破20分。赫洛命中5記三分球，拿到23分7籃板3助攻，替補的歐拉迪波（Victor Oladipo）獲得15分5籃板4助攻，史特魯斯（Max Strus）13分8籃板。

「我們在禁區比對方多拿22分，這展現出我們的專注度。」阿德巴約說。赫洛則表示：「這就是我們透過防守去贏得比賽的方式。歐拉迪波在防守端就是威脅。」

快艇陣中以喬治（Paul George）的25分為最高，不過他在比賽中不慎傷了腿筋，在這之前他才因這個傷勢缺席了7場比賽。喬治表示他會在明天看看恢復狀況。

相關新聞

NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

一度在比賽中浪費21分領先優勢反而陷入落後局面的勇士，在第四節剩下0.6秒藉著迪文森佐（Donte DiVincenzo）石破天驚的三分球，硬是續命到延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，勇士才靠著湯

NBA／飆54分後第一件事 湯普森為NFL球員祈福

勇士隊當家球星湯普森（Klay Thompson）今天大爆發，對上老鷹隊的比賽狂轟本季新高54分，不過助隊以143：14...

NBA／米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

近期進攻狀態低迷的米契爾（Donovan Mitchell），今天主場面對公牛宛如上帝附身，遠投近切無人能擋，全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，成就布萊恩（Ko

NBA／湯普森狂飆54分獵捕老鷹 詹皇讚嘆發推特致敬

勇士隊雖少了當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天湯普森（Klay Thompson）挺身而出，在和老鷹隊二度...

NBA／下半場回魂逆轉火箭 唐西奇飆39分助獨行俠7連勝

過了新年後首戰面對先前交手狂砍50分的火箭，甫連莊兩週西區最佳球員的唐西奇（Luka Doncic）再度發飆，全場22次站上罰球線，轟進39分12籃板8助攻的全能數據，帶領獨行俠以111比106逆轉取

NBA／詹姆斯狂轟43分 黃蜂反撲無效湖人收2連勝

前一場面對老鷹豪取47分10籃板9助攻的詹姆斯（LeBron James），今天迎戰東區倒數第2的黃蜂持續高檔狀態。全場26投16中包括15罰11中，狂飆43分11籃板6助攻，帶領湖人在第四節頂住黃蜂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。