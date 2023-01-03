NBA／阿德巴約砍31分送快艇3連敗 熱火近11戰奪8勝

巴特勒（Jimmy Butler）全場只出手8次得到賽季新低9分，不過阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）挺身而出，兩人合力拿下54分，包括第四節聯手得到16分，搭配防守端迫使對手進攻當機，一度浪費21分領先優勢的熱火，最終仍是以110比100擊沉快艇。

熱火取得2連勝，同時也是最近11場比賽中的第8勝，排名穩定回升到東區第7，有機會搶進季後賽名額安全線的前6強；至於快艇在歷經先前9戰7勝之後，這一段時間已經吞下3連敗，排名掉到西區第6。

「我們浪費多達21分的領先，一度打得很糟糕差點搞砸了比賽。很高興我們今天能夠拿下勝利。西區之旅總是很艱難，我們不能再讓這種情況發生。」阿德巴約說。

阿德巴約全場19投12中，攻下31分13籃板，這是他本季第6次至少拿到30分，且最近6場比賽有5場破20分。赫洛命中5記三分球，拿到23分7籃板3助攻，替補的歐拉迪波（Victor Oladipo）獲得15分5籃板4助攻，史特魯斯（Max Strus）13分8籃板。

「我們在禁區比對方多拿22分，這展現出我們的專注度。」阿德巴約說。赫洛則表示：「這就是我們透過防守去贏得比賽的方式。歐拉迪波在防守端就是威脅。」

快艇陣中以喬治（Paul George）的25分為最高，不過他在比賽中不慎傷了腿筋，在這之前他才因這個傷勢缺席了7場比賽。喬治表示他會在明天看看恢復狀況。