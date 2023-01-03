NBA／飆54分後第一件事 湯普森為NFL球員祈福

勇士隊當家球星湯普森（Klay Thompson）今天大爆發，對上老鷹隊的比賽狂轟本季新高54分，不過助隊以143：141險勝老鷹後，他賽後記者會第一個發言卻非發表火熱手感狀況，而是關心前一天發生意外的NFL球員哈姆林（Damar Hamlin），十分暖心。

「在我回答問題前，我想和水牛城比爾的哈姆林先生和他的家人、他的隊友和整個城市表示哀悼。」湯普森表示，身為運動員，有時比賽可能讓個人或人民蒙塵；身為勇士團隊一員，他想為哈姆林送上誠摯祝福，「我會持續為他禱告，希望有最好的結果，他是一個了不起的人，這比體育還來得更重要。」

NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）的24歲安全衛哈姆林，昨天出戰辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）時突然倒地失去意識，比賽因此中斷。心臟驟停的哈姆林當下就被實施急救，但送醫後還沒脫離險境，湯普森跨界送上祝福，親身示範體育可以不只是體育。