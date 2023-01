NBA／飆54分後第一件事 湯普森為NFL球員祈福

勇士隊當家球星湯普森(Klay Thompson)今天大爆發,對上老鷹隊的比賽狂轟本季新高54分,不過助隊以143:141險勝老鷹後,他賽後記者會第一個發言卻非發表火熱手感狀況,而是關心前一天發生意外的NFL球員哈姆林(Damar Hamlin),十分暖心。

「在我回答問題前,我想和水牛城比爾的哈姆林先生和他的家人、他的隊友和整個城市表示哀悼。」湯普森表示,身為運動員,有時比賽可能讓個人或人民蒙塵;身為勇士團隊一員,他想為哈姆林送上誠摯祝福,「我會持續為他禱告,希望有最好的結果,他是一個了不起的人,這比體育還來得更重要。」

NFL水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的24歲安全衛哈姆林,昨天出戰辛辛那提孟加拉虎(Cincinnati Bengals)時突然倒地失去意識,比賽因此中斷。心臟驟停的哈姆林當下就被實施急救,但送醫後還沒脫離險境,湯普森跨界送上祝福,親身示範體育可以不只是體育。

A season-high 54 points from Klay ‼️



💦 54 PTS

💦 8 REB

💦 10 3PM

💦 68.1 FPTS



What a night for the Splash Bro! #DubNation pic.twitter.com/TFSr1RYh8z