NBA／湯普森狂飆54分獵捕老鷹 詹皇讚嘆發推特致敬
勇士雖少了當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天湯普森（Klay Thompson）挺身而出，在和老鷹二度延長賽轟下本季新高54分，就連今天也有出賽的詹姆斯（LeBron James）都佩服。
湯普森54分包括10記三分球，第一度延長勇士全隊拿11分，他就包辦8分，加上魯尼（Kevon Looney）致勝補籃，助隊以143：141獵鷹。
Klay in the Warriors 2OT win:— NBA (@NBA) 2023年1月3日
54 PTS
7 REB
10 threes pic.twitter.com/uPUjP8qLIC
湯普森全場出賽46分鐘，39投21中包括21投10中的三分球，全場54分僅次於2016年12月的生涯最高60分。
湖人稍早也有賽程，剛過38歲生日的詹姆斯上場40分鐘轟下43分，但湯普森繳出更驚人數據，讓詹皇在推特言簡意賅寫下「Klay」，除附帶一串驚嘆號，還加上一個致敬符號，隔空讚嘆湯普森的神奇演出。
勇士辛苦奪勝後，20勝18敗戰績也追上排名第8的太陽隊，湖人16勝21敗戰績排西區倒數第4。
KLAY!!!!!!!!! 🫡— LeBron James (@KingJames) January 3, 2023
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