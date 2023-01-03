NBA／湯普森狂飆54分獵捕老鷹 詹皇讚嘆發推特致敬

勇士雖少了當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天湯普森（Klay Thompson）挺身而出，在和老鷹二度延長賽轟下本季新高54分，就連今天也有出賽的詹姆斯（LeBron James）都佩服。

湯普森54分包括10記三分球，第一度延長勇士全隊拿11分，他就包辦8分，加上魯尼（Kevon Looney）致勝補籃，助隊以143：141獵鷹。

Klay in the Warriors 2OT win:



54 PTS

7 REB

10 threes pic.twitter.com/uPUjP8qLIC — NBA (@NBA) 2023年1月3日

湯普森全場出賽46分鐘，39投21中包括21投10中的三分球，全場54分僅次於2016年12月的生涯最高60分。

湖人稍早也有賽程，剛過38歲生日的詹姆斯上場40分鐘轟下43分，但湯普森繳出更驚人數據，讓詹皇在推特言簡意賅寫下「Klay」，除附帶一串驚嘆號，還加上一個致敬符號，隔空讚嘆湯普森的神奇演出。

勇士辛苦奪勝後，20勝18敗戰績也追上排名第8的太陽隊，湖人16勝21敗戰績排西區倒數第4。