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NBA／下半場回魂逆轉火箭 唐西奇飆39分助獨行俠7連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇下半場大爆發助獨行俠7連勝。 路透社
唐西奇下半場大爆發助獨行俠7連勝。 路透社

過了新年後首戰面對先前交手狂砍50分的火箭，甫連莊兩週西區最佳球員的唐西奇（Luka Doncic）再度發飆，全場22次站上罰球線，轟進39分12籃板8助攻的全能數據，帶領獨行俠以111比106逆轉取得7連勝。

唐西奇上半場手感盡失，12投3中只得到10分，獨行俠受此影響，團隊命中率也低至34.9%，導致前兩節打完還落後火箭11分之多，其中單是波特（Kevin Porter Jr.）和葛登（Eric Gordon）就合拿29分。

不過易籃再戰後，唐西奇彷彿解除封印，開始主導比賽局勢，先是在第三節獨拿19分，幫助獨行俠縮小雙方比分差距，第四節他又拿下10分，搭配防守端迫使火箭進攻停滯，獨行俠咬住比分，並靠著小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）的關鍵進球取得領先。森根（Alperen Sengun）兩罰失手也斷送了火箭追擊的最後機會。

「上半場的狀況我並不擔心，我只是需要更打出一些侵略性，」唐西奇說，「這就是我在下半場比賽所做的。我在前兩節打得很被動，這對我們不是好事。」

唐西奇在最近6場比賽中至少都拿下32分，包括3場比賽突破50分。獨行俠能夠7連勝衝進西區四強，唐西奇絕對是重要關鍵。「能奪勝總是很棒的。7連勝感覺很不錯，但我們還想要更多。我們今天雖然打得很糟糕，但出色的球隊是能夠扭轉戰局。」根據統計，這是獨行俠自2010-11年以來的最長連勝表現。

伍德（Christian Wood）同樣延續近期出色表現，此役又以14投8中拿下21分7籃板4助攻5阻攻，小哈德威獲得21分，丁威迪11分4助攻。

火箭先發5人得分上雙，可惜未能守成到最後。波特拿到25分6籃板6助攻3抄截，格林（Jalen Green）20分5籃板4助攻，葛登19分，森根16分6籃板5助攻。

賽後被問到唐西奇全場獲得22次罰球的狀況，火箭主帥西拉斯（Stephen Silas）表示：「我認為整場比賽我們對他的防守做得還不錯，問題還是在於犯規過多。不過我已經沒有足夠的錢繳罰款，就此打住不說了。」

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