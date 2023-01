NBA／威廉森腿傷提前退賽 安比德42分聯手哈登奪勝

被瑞佛斯(Doc Rivers)形容為就像速度更快的歐尼爾(Shaquille O'Neal)的威廉森(Zion Williamson)由於腿筋拉傷被迫在第三節快結束前退場,整個第四節都無法出賽。少了禁區重要支柱,鵜鶘雖然試圖咬住比分,但76人靠著安比德(Joel Embiid)和哈登(James Harden)單節聯手拿下20分,最終仍是在主場以120比111擊敗鵜鶘,取得2連勝,同時也是主場10連勝。

76人在今天迎接馬克西(Tyrese Maxey)的回歸,儘管他替補上場只得到12分,但安比德全場豪取42分11籃板5助攻,哈登也貢獻27分8助攻,兩人合計20罰18中。尼恩(Georges Niang)15分5籃板4助攻,梅爾頓(De'Anthony Melton)11分。

根據統計,這是安比德本季第8次至少拿到35分10籃板,生涯累積32次至少40分10籃板,是全聯盟同時期內達此數據最多次的球員。安比德的優異表現也讓主場響起了「MVP」的美妙呼聲。

