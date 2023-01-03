NBA／威廉森腿傷提前退賽 安比德42分聯手哈登奪勝

被瑞佛斯（Doc Rivers）形容為就像速度更快的歐尼爾（Shaquille O'Neal）的威廉森（Zion Williamson）由於腿筋拉傷被迫在第三節快結束前退場，整個第四節都無法出賽。少了禁區重要支柱，鵜鶘雖然試圖咬住比分，但76人靠著安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）單節聯手拿下20分，最終仍是在主場以120比111擊敗鵜鶘，取得2連勝，同時也是主場10連勝。

76人在今天迎接馬克西（Tyrese Maxey）的回歸，儘管他替補上場只得到12分，但安比德全場豪取42分11籃板5助攻，哈登也貢獻27分8助攻，兩人合計20罰18中。尼恩（Georges Niang）15分5籃板4助攻，梅爾頓（De'Anthony Melton）11分。

根據統計，這是安比德本季第8次至少拿到35分10籃板，生涯累積32次至少40分10籃板，是全聯盟同時期內達此數據最多次的球員。安比德的優異表現也讓主場響起了「MVP」的美妙呼聲。

Joel Embiid rookie tape is the best thing you'll see today... pic.twitter.com/KCQjncsgNq — Brock Landes (@LandesBrock) December 31, 2022

「安比德就像一個怪物，我實在不知道該用哪種言語來形容，他今晚表現非常出色，迫使對方必須夾擊他。另一方面，哈登也擅於讓每個人都能參與進攻。」尼恩說。

談到這場比賽，瑞佛斯賽後表示：「顯而易見的，我們減少了失誤發生，這為我們的防守奠定基礎，不讓對方打出攻守轉換；此外我們進攻很有效率，這也會幫助到防守端。」

威廉森在退場之前以12投10中的高命中率拿到26分，外加7助攻6籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）同樣得到26分6助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分12籃板。

對於威廉森的傷勢情況，目前還沒有進一步的消息，總教練格林（Willie Green）表示球隊會持續觀察，「希望他會沒事。」格林說。