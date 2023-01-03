NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

一度在比賽中浪費21分領先優勢反而陷入落後局面的勇士，在第四節剩下0.6秒藉著迪文森佐（Donte DiVincenzo）石破天驚的三分球，硬是續命到延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，勇士才靠著湯普森（Klay Thompson）狂轟54分，加上魯尼（Kevon Looney）最後時刻的關鍵補籃絕殺，在驚濤駭浪中以143比141擊敗老鷹。

勇士近期取得5連勝，而老鷹則是苦吞4連敗。

Kevon Looney wins it in 2OT with the #TissotBuzzerBeater!#TimingEmotions pic.twitter.com/8Q9jIbaPG2 — NBA (@NBA) 2023年1月3日

湯普森全場39投21中，包括轟進10記三分球，飆出54分7籃板3助攻，他在兩度延長賽中一共拿到10分，成了勇士能夠笑到最後的關鍵之一。這是湯普森生涯第4次單場破50分，僅次於2016年12月5日的60分之夜。

近況不佳的老鷹展開西區客場4連戰，首場面對勇士，老鷹上半場仍舊難以抵擋對方攻勢，湯普森獨拿22分，搭配波爾（Jordan Poole）和蘭姆（Anthony Lamb）合得25分，勇士以超過5成的命中率，外加團隊砍進10記三分球，取得70比53的領先優勢。

不過前兩節三分球16投僅2中的老鷹，在第三節找回感覺，5投全中，並以75%的投籃命中率豪取42分，一口氣扳平了戰局。延續這股逆轉氣勢，老鷹第四節掌握節奏，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和墨瑞（Dejounte Murray）聯手得到18分，球隊一度領先9分，但波爾和湯普森接連回擊，勇士再度收復失土，追到僅差3分。

勇士最後一擊交給狀態最好的湯普森，底線出手沒進後，波爾拿到進攻籃板，但外線出手卻被封掉。幸運的是，球落到了迪文森佐手裡，直接起身命中追平三分球。首次延長賽中，雙方同樣打得難分難解，湯普森剩下17.8秒投進三分球，個人獨拿8分，也讓他的得分突破50分大關，並且幫助勇士超前，不過隨後楊恩（Trae Young）的罰球再度追平比分，比賽也進入2度延長。

Klay in the Warriors 2OT win:



54 PTS

7 REB

10 threes pic.twitter.com/uPUjP8qLIC — NBA (@NBA) 2023年1月3日

兩隊在2度延長依然互有領先，蘭姆籃下得手讓勇士超前，格林（Draymond Green）又補上三分球，領先來到5分；老鷹展現韌性，墨瑞先是回敬一記三分球，之後楊恩突破禁區拋投得手，將比分扳平。勇士關鍵一擊仍交給湯普森處理，他在26呎外出手未中，但魯尼連續搶了2次進攻籃板，在時間終了前擦板得手，直接氣走了老鷹。

波爾雖然拿下28分6籃板5助攻，但手感卻是十分低迷，31次出手僅命中11球，且發生6次失誤。他在最近16場比賽中有14場得分超過20分。致勝功臣魯尼則是得到14分4助攻還搶下生涯新高20個籃板。

格林得到5分13籃板11助攻3阻攻2抄截，蘭姆替補上場充分展現拚勁，12投7中獲得17分7籃板4助攻。勇士團隊一共轟進19顆三分球，比老鷹多出8球，且籃板球取得69比53的優勢。

老鷹陣中4人得分超過20分，楊恩22投8中得到30分14助攻7籃板，墨瑞25分10籃板7助攻2抄截，柯林斯（John Collins）25分13籃板2阻攻，波格丹諾維奇21分3籃板3助攻。歐康古（Onyeka Okongwu）16分12籃板3阻攻2抄截。