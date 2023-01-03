NBA／見證米契爾紀錄之夜 洛培茲：我們聯手砍72分
過去在布萊恩（Kobe Bryant）寫下單場81分不朽紀錄時，記者還跑去問了華頓（Luke Walton）與布萊恩合砍81分是什麼感覺？當時華頓也搞笑地回應，「感覺真是太棒了！」
Reporter - “What was it like when you and Kobe combined for 81?”— Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 31, 2020
Luke Walton - “It was awesome. After that 81-point game, I took a ticket into practice the next day and I asked Kobe to sign it for me.”#Lakers #Kings pic.twitter.com/XHIrGSqi3g
如今在見證米契爾（Donovan Mitchell）狂轟71分的紀錄之夜，隊友洛培茲（Robin Lopez）沒等媒體開口，馬上就在推特幽了自己一默。
「我得來說明一下，今天米契爾和洛培茲聯手攻下72分，記得標註『載入史冊』。」洛培茲寫道。
洛培茲此戰上場7分15秒，1投0中靠著罰球拿到唯一的分數。
Shout out to the Donovan Mitchell fantasy owners!— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 3, 2023
🕸️ 71 PTS | 8 REB | 11 AST | 96.1 FPTS
He becomes the 7th player in NBA history to record at least 70+ points in a game! pic.twitter.com/769rfCzkSw
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