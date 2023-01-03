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NBA／見證米契爾紀錄之夜 洛培茲：我們聯手砍72分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾創造歷史。 路透社
米契爾創造歷史。 路透社

過去在布萊恩（Kobe Bryant）寫下單場81分不朽紀錄時，記者還跑去問了華頓（Luke Walton）與布萊恩合砍81分是什麼感覺？當時華頓也搞笑地回應，「感覺真是太棒了！」

如今在見證米契爾（Donovan Mitchell）狂轟71分的紀錄之夜，隊友洛培茲（Robin Lopez）沒等媒體開口，馬上就在推特幽了自己一默。

「我得來說明一下，今天米契爾和洛培茲聯手攻下72分，記得標註『載入史冊』。」洛培茲寫道。

洛培茲此戰上場7分15秒，1投0中靠著罰球拿到唯一的分數。

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