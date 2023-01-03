NBA／米契爾創騎士隊史得分新高 厄文：紀錄就是拿來打破的
米契爾（Donovan Mitchell）在對公牛一戰的四節正規時間拿下58分，將比賽逼進延長，打破了詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）所保持的騎士隊史單場得分57分紀錄。最後他在延長賽如入無人之境又獨拿13分，從而創下單場71分的輝煌成就。賽後包括詹姆斯和厄文，都發文向米契爾恭賀。
「蜘蛛人，你也太狂了！」詹姆斯在推特上寫道。詹姆斯在今天比賽中也是繳出43分的表現，連兩場比賽破40分。
至於今天同樣有出賽的厄文，在幫助籃網取得12連勝後，也被問到有關米契爾飆71分紀錄的想法，厄文表示：「我為他感到開心，因為紀錄就是要拿來打破的。」
厄文還透露比賽之前還跟米契爾一起打《決勝時刻》，知道米契爾非常「全神貫注」。
而親眼見證過詹姆斯和厄文各自飆57分紀錄的勒夫（Kevin Love），今晚也再次看見米契爾突破隊史單場得分紀錄的那一刻。勒夫說：「在我整個職業生涯中，米契爾今晚的表現是我見過最出色的。」
Shout out to the Donovan Mitchell fantasy owners!— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 3, 2023
🕸️ 71 PTS | 8 REB | 11 AST | 96.1 FPTS
He becomes the 7th player in NBA history to record at least 70+ points in a game! pic.twitter.com/769rfCzkSw
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