NBA／米契爾創騎士隊史得分新高 厄文：紀錄就是拿來打破的

米契爾(Donovan Mitchell)在對公牛一戰的四節正規時間拿下58分,將比賽逼進延長,打破了詹姆斯(LeBron James)和厄文(Kyrie Irving)所保持的騎士隊史單場得分57分紀錄。最後他在延長賽如入無人之境又獨拿13分,從而創下單場71分的輝煌成就。賽後包括詹姆斯和厄文,都發文向米契爾恭賀。

「蜘蛛人,你也太狂了!」詹姆斯在推特上寫道。詹姆斯在今天比賽中也是繳出43分的表現,連兩場比賽破40分。

至於今天同樣有出賽的厄文,在幫助籃網取得12連勝後,也被問到有關米契爾飆71分紀錄的想法,厄文表示:「我為他感到開心,因為紀錄就是要拿來打破的。」

厄文還透露比賽之前還跟米契爾一起打《決勝時刻》,知道米契爾非常「全神貫注」。

而親眼見證過詹姆斯和厄文各自飆57分紀錄的勒夫(Kevin Love),今晚也再次看見米契爾突破隊史單場得分紀錄的那一刻。勒夫說:「在我整個職業生涯中,米契爾今晚的表現是我見過最出色的。」

Shout out to the Donovan Mitchell fantasy owners!



🕸️ 71 PTS | 8 REB | 11 AST | 96.1 FPTS



He becomes the 7th player in NBA history to record at least 70+ points in a game! pic.twitter.com/769rfCzkSw