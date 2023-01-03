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NBA／飆71分率騎士逆轉勝 米契爾感謝隊友相助

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾寫下單場71分紀錄。 美聯社
米契爾寫下單場71分紀錄。 美聯社

過去4場比賽，米契爾（Donovan Mitchell）面臨進攻端的掙扎，投籃命中率僅32.9%，3場比賽得分低於20分，加起來一共得到70分。

然而在今天主場對公牛的比賽中，米契爾卻是一掃陰霾，得分有如神助，全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，在歷史上留下屬於自己的重要印記。

「我知道我自己得到71分，但如果沒有隊友的相助，我幾乎沒法打出這樣的表現。這是真的。」

「上半場我們表現並不理想，教練不是很開心，他要我們保持專注態度。因此我們一起努力打出團隊，隊友把我放在對的位置，我只是打出表現。」騎士在這場比賽中一度落後21分之多，但米契爾下半場豪取55分，率領球隊上演大逆轉，進而創造歷史。

「我們就是要找到贏球的方法，我告訴教練不要把我換下場，我會試著找出方法來帶領球隊獲勝。」米契爾說。

米契爾在第四節剩下3秒的罰球故意不進，從而搶下進攻籃板放進追平分，成了球隊逆轉勝和71分紀錄的重要關鍵。談到這一球，米契爾表示：「大約在很久之前對暴龍的時候，我們曾經做過這樣的練習。事實上我私底下也會經常練習這種。但還是要感謝隊友們，大家都很努力，做出正確的決定。」

騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後讚嘆道：「我從沒親眼目睹過這樣的現場表現。今晚我們享受了NBA歷史上最偉大的表演之一。」

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