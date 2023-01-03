NBA／米契爾上帝附身紀錄之夜 史上第7人單場破70分

米契爾（Donovan Mitchell）在今天面對公牛的比賽上演驚天動地的瘋狂得分秀，全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，成為史上第7位「70分俱樂部」成員。

排在前面的6人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（David Thompson）、貝勒（Elgin Baylor）、羅賓森（David Robinson）和布克（Devin Booker）。其中張伯倫就包辦了100分、78分、2次73分、72分、70分場次，總共6次之多。

米契爾除了是2006年的布萊恩之後單場最高得分紀錄，他也超越布克在2017年寫下的70分紀錄，成為目前現役球員中單場得分最高的球員。巧合的是，3人皆為得分後衛，而且都是首輪第13順位出身。

以各節得分分佈來看，米契爾首節僅得5分，第二節加溫拿下11分；進入第三節後，米契爾不斷造成公牛防守麻煩，單節9投6中包括12罰全中，一口氣拿到24分。

延續這股氣勢，米契爾在第四節11投7中又追加18分，包括最後3秒關鍵的補進追平分，這讓他在正規時間內累積得到58分，打破詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）所保持的騎士隊史單場得分57分紀錄。而在進入延長賽之後，米契爾出手彈無虛發，以百分之百命中率再拿13分，從而寫下歷史。

值得一提的是，米契爾更成為史上第一位單場至少拿到70分10助攻的球員。