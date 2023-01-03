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NBA／詹姆斯狂轟43分 黃蜂反撲無效湖人收2連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
38歲的詹姆斯連兩戰破40分。 美聯社
38歲的詹姆斯連兩戰破40分。 美聯社

前一場面對老鷹豪取47分10籃板9助攻的詹姆斯（LeBron James），今天迎戰東區倒數第2的黃蜂持續高檔狀態。全場26投16中包括15罰11中，狂飆43分11籃板6助攻，帶領湖人在第四節頂住黃蜂的強力反撲，以121比115收下2連勝。

詹姆斯前三節就拿下32分，加上湖人團隊命中率以52.8%大幅領先黃蜂的38%，比賽中一度領先達24分，並帶著18分優勢進入第四節，不過看似一面倒的戰況卻在此時出現變化。

前面比賽合計僅拿到23分的小鮑爾（LaMelo Ball）和洛齊爾（Terry Rozier）重新找回進攻感覺，兩人第四節聯手攻下28分，帶動黃蜂一路狂追，將差距縮小到6分差。只是時間所剩有限，終究還是無力回天。

布萊恩（Thomas Bryant）得到18分15籃板，本季第5次完成雙十表現；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到15分7助攻6籃板，施羅德（Dennis Schroder）和布朗（Troy Brown Jr.）也都得分上雙。

洛齊爾得到27分4助攻，小鮑爾拿到24分7籃板5助攻3抄截2阻攻，普拉里（Mason Plumlee）18分14籃板，華盛頓（P.J. Washington）12分5籃板4助攻。

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