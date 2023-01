NBA／詹姆斯狂轟43分 黃蜂反撲無效湖人收2連勝

前一場面對老鷹豪取47分10籃板9助攻的詹姆斯(LeBron James),今天迎戰東區倒數第2的黃蜂持續高檔狀態。全場26投16中包括15罰11中,狂飆43分11籃板6助攻,帶領湖人在第四節頂住黃蜂的強力反撲,以121比115收下2連勝。

詹姆斯前三節就拿下32分,加上湖人團隊命中率以52.8%大幅領先黃蜂的38%,比賽中一度領先達24分,並帶著18分優勢進入第四節,不過看似一面倒的戰況卻在此時出現變化。

前面比賽合計僅拿到23分的小鮑爾(LaMelo Ball)和洛齊爾(Terry Rozier)重新找回進攻感覺,兩人第四節聯手攻下28分,帶動黃蜂一路狂追,將差距縮小到6分差。只是時間所剩有限,終究還是無力回天。

布萊恩(Thomas Bryant)得到18分15籃板,本季第5次完成雙十表現;衛斯特布魯克(Russell Westbrook)得到15分7助攻6籃板,施羅德(Dennis Schroder)和布朗(Troy Brown Jr.)也都得分上雙。

洛齊爾得到27分4助攻,小鮑爾拿到24分7籃板5助攻3抄截2阻攻,普拉里(Mason Plumlee)18分14籃板,華盛頓(P.J. Washington)12分5籃板4助攻。

OH MY GOODNESS LEBRON 🤯



HE'S GOT A 30 PIECE IN CHARLOTTE



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/sOAfRCZfVK