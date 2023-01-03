NBA／布克缺陣太陽進攻乏力 慘敗尼克寫最差得分表現

在缺少布克（Devin Booker）的情況下，太陽的進攻可說是舉步維艱，今天作客面對尼克在團隊命中率低於4成情況下，再度遭受一場慘敗。

太陽全場最多落後32分，最終以19分之差敗給尼克。太陽首節僅得到11分，創下本季最低單節得分紀錄，半場僅拿31分，全場83分同樣寫下賽季最差表現。

這場比賽過後，3連敗的太陽在最近7場比賽中的戰績僅拿到1勝，戰績跌至20勝18敗，從原本西區龍頭一路掉到第7。一項數據顯示，在布克缺席的10場比賽中，包括對金塊出賽4分鐘即傷退在內，太陽僅有2勝8敗的成績，反觀在布克有上場的比賽中，太陽戰績則是18勝10敗。

「這種情況出現太多次了，」太陽主帥威廉斯（Monty Williams）談到球隊進攻欲振乏力的情況，「這是心理和情緒方面的問題，我必須要讓我們的球員變得更堅強才行。」太陽此戰最高得分是艾頓（Deandre Ayton）的12分，保羅（Chris Paul）11分4籃板2助攻。

藍道（Julius Randle）獲得28分16籃板6助攻，他在最近7場比賽中場均可以得到32.4分12.9籃板4.9助攻，狀態相當出色，主場球迷也不吝用「MVP」呼聲來致敬藍道。尼克擺脫先前5連敗陰影，近期接連擊敗火箭和太陽。

「能在麥迪遜廣場花園球迷面前打球，這都是愛。我愛這一切。」藍道說。

儘管巴瑞特（RJ Barrett）仍在養傷，不過尼克先發5人得分仍達雙位數，布朗森（Jalen Brunson）24分6助攻4籃板，奎克利（Immanuel Quickley）15分5籃板3助攻，羅賓森（Mitchell Robinson）10分10籃板。