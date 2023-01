NBA／布克缺陣太陽進攻乏力 慘敗尼克寫最差得分表現

在缺少布克(Devin Booker)的情況下,太陽的進攻可說是舉步維艱,今天作客面對尼克在團隊命中率低於4成情況下,再度遭受一場慘敗。

太陽全場最多落後32分,最終以19分之差敗給尼克。太陽首節僅得到11分,創下本季最低單節得分紀錄,半場僅拿31分,全場83分同樣寫下賽季最差表現。

這場比賽過後,3連敗的太陽在最近7場比賽中的戰績僅拿到1勝,戰績跌至20勝18敗,從原本西區龍頭一路掉到第7。一項數據顯示,在布克缺席的10場比賽中,包括對金塊出賽4分鐘即傷退在內,太陽僅有2勝8敗的成績,反觀在布克有上場的比賽中,太陽戰績則是18勝10敗。

「這種情況出現太多次了,」太陽主帥威廉斯(Monty Williams)談到球隊進攻欲振乏力的情況,「這是心理和情緒方面的問題,我必須要讓我們的球員變得更堅強才行。」太陽此戰最高得分是艾頓(Deandre Ayton)的12分,保羅(Chris Paul)11分4籃板2助攻。

藍道(Julius Randle)獲得28分16籃板6助攻,他在最近7場比賽中場均可以得到32.4分12.9籃板4.9助攻,狀態相當出色,主場球迷也不吝用「MVP」呼聲來致敬藍道。尼克擺脫先前5連敗陰影,近期接連擊敗火箭和太陽。

「能在麥迪遜廣場花園球迷面前打球,這都是愛。我愛這一切。」藍道說。

儘管巴瑞特(RJ Barrett)仍在養傷,不過尼克先發5人得分仍達雙位數,布朗森(Jalen Brunson)24分6助攻4籃板,奎克利(Immanuel Quickley)15分5籃板3助攻,羅賓森(Mitchell Robinson)10分10籃板。

