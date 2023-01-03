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NBA／唐西奇連莊單週最佳球員 波爾辛吉斯久違獲選
NBA官方公佈上週東西區最佳球員，唐西奇（Luka Doncic）再度以不可思議的瘋狂飆分秀連莊，而以優異表現帶領巫師谷底翻身的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也獲得青睞。
唐西奇上週場均飆出48.7分13籃板10.7助攻的恐怖數據，幫助獨行俠3戰全勝，連兩週獲選西區最佳球員，也是生涯第9次。
在面對尼克一戰中，唐西奇狂轟60分21籃板10助攻，寫下前無古人的超級成就紀錄；之後對上馬刺，唐西奇又飆出51分9助攻6籃板4抄截，短短5場比賽中3次突破50分。獨行俠也在唐西奇大發神威之下，一波6連勝直接攻佔西區第4名席次。
波爾辛吉斯上週繳出平均24.5分8.5籃板2.5阻攻1.5抄截的全方位數據，幫助巫師取得4勝0敗的成績，這是他生涯第3次獲得單週最佳球員，也是2020年3月初以來的首次，當時他還在獨行俠效力。
波爾辛吉斯也成為2021年5月的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後，首位獲得單週最佳球員的巫師球員。
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