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NBA／籃球版「水行俠」太狂！背靠背抓20+籃板

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞當斯。 美聯社
亞當斯。 美聯社

灰熊隊今天以118：108擊敗國王隊，攻下35分的莫蘭特（Ja Morant）是當然功臣，中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）也寫特別成績，他抓下平生涯最多的23籃板，締造連兩場超過20籃板紀錄，還有生涯新高的13顆進攻籃板，為灰熊創造第二波取分機會。

亞當斯第四節的重要性一覽無遺，灰熊在他灌籃下取得13分領先，最後4分41秒更握有111：97優勢；國王打出一波7：0攻勢雖小差距，但莫蘭特投籃失手後，籃板被亞當斯抓下，灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）外線沒進後，又是亞當斯抓下進攻籃板。之後莫蘭特再失手，但亞當斯再度抓下籃板，澆熄國王反撲氣焰。

國王全隊不過抓下14個進攻籃板，亞當斯一人就有13個進攻籃板，灰熊教練簡金斯（Taylor Jenkins）說：「他很棒，背靠背比賽，超過20個籃板，他很棒，是這裡特別的存在。」

亞當斯昨天面對鵜鶘隊抓下21個籃板，今天更有23籃板演出，簡金斯笑說如何有這些數字可能要去問本人，「他可能會給你很好、很有趣的答案，但他在場上有很好IQ、有技巧，是箇中大師好幾年了，而且持續找到方式進步。」

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