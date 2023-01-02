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NBA／影響力無與倫比 金塊主帥挺約柯奇MVP三連霸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇持續朝MVP三連霸之路邁進 路透社
約柯奇持續朝MVP三連霸之路邁進 路透社

在今天的東西區龍頭之戰，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現主宰力，全場13投10中攻下30分12籃板12助攻，而且沒有出現1次失誤，率領金塊拿下勝利。在金塊最近8場比賽中，約柯奇完成5次大三元，球隊在這5戰也是取得全勝。

從開季至今，約柯奇穩定帶領金塊站上西區龍頭之位，這讓他再度成為年度MVP的熱門人選之一。約柯奇上季已經完成年度MVP連霸大業。

在聯盟歷史上也僅有羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和「大鳥」柏德（Larry Bird）曾經完成MVP三連霸，約柯奇本季確實有機會挑戰這項難得的成就。

總教練馬龍（Michael Malone）內舉不避親，他表示：「如果人們有任何不給約柯奇MVP的原因，那就是他已經連續得過兩屆了。這樣想法實在太簡單。」

這樣的「審美疲勞」其實也是歷年來追逐MVP三連霸的球星中最難克服的一道關卡，人們勢必會為他們設立更高的標準門檻，從個人數據到團隊成績，而外在是否有更強力的候選人也會影響到投票意願。

對於外界認為自己是否能夠完成MVP三連霸的爭論，約柯奇本人顯然沒有放在心上。「這些獎項不是我所考慮的事情，我不是為了創造這難得紀錄或是奪取大三元而打球。在我生涯結束之後，這些榮譽可能有它的意義，但我並不會刻意去追逐。」

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