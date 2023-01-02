NBA／傳騎士金塊有意補強側翼 市場供不應求選擇有限

攻守合一的側翼鋒線球員可說是當前聯盟最具價值的資產，每一支球隊莫不積極尋找這方面的補強，而且人手愈多愈好。根據報導，騎士和金塊都傳出希望能在季中交易截止日前網羅側翼人才。

騎士本季在引進米契爾（Donovan Mitchell）之後，他與葛蘭德（Darius Garland）的後場組合加上艾倫（Jarrett Allen）、莫布里（Evan Mobley）的禁區搭檔，陣型可說是相當穩固，然而側翼的缺口卻是騎士亟欲補強的一環，這已經不是天大的秘密了。

目前騎士的側翼球員都各自偏重攻擊或防守一方，像是勒佛特（Caris LeVert）主要還是在增強得分，奧科羅（Isaac Okoro）、史蒂文斯（Lamar Stevens）都沒有太多進攻威脅，而韋德（Dean Wade）可能就是其中最均衡的一位，但顯然還有提升的空間。騎士希望能夠找到一名攻防更平衡的側翼球員。

至於金塊在以約柯奇（Nikola Jokic）為主軸的隊型中，原本就配備了葛登（Aaron Gordon）、波特（Michael Porter Jr.）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等側翼好手，但就像先前所言，好的側翼永遠不嫌多。外媒認為金塊仍渴望補強更有運動能力和防守意識的全方位側翼球員。

回過頭來，理想和現實終究還是有差距，即便騎士和金塊有這樣的期盼，但本身能動用的資源和外在供不應求的市場環境，兩隊想要補進可靠的側翼還是有不小的難度。