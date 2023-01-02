NBA／媒體爆料老鷹主帥欲辭職 執行長駁斥：假新聞
老鷹在休賽季特別交易來全能控衛墨瑞（Dejounte Murray），與楊恩（Trae Young）籌組全新後場搭檔，然而開季至今，老鷹戰績仍是不見起色，勝率不足5成，僅排在東區第9。
戰績不振之餘，球隊內部更傳出不和風暴，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露主帥麥克米倫（Nate McMillan）因和陣中多位球員之間存在問題，強烈考慮要辭去總教練職務。
不過麥克米倫在回應此流言時表示，這些報導都是空穴來風。「我簡單地讀了那篇文章。我以前從未和那個記者說過話。我想在過去的兩週裡，他用我們內部中的消息來源寫了一些文章，那些消息對我說的話和做的事情有所評論。」
「我們所有人都考慮過退役的事情，即使萌生這樣的想法，但那都是在賽季結束後和家人討論過才會做出決定。現階段我們的目標還是打進季後賽。」
至於老鷹執行長柯寧（Steve Koonin）同樣嚴正駁斥了麥克米倫考慮辭職的傳聞，並且指出這些都是媒體捏造的虛假報導和垃圾新聞。
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