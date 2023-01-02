NBA／化身板凳暴徒助巫師5連勝 八村壘：想打出侵略性

先前一波10連敗排名跌落谷底的巫師，沒想到近期卻是突然發威，7場比賽中拿下6勝，包括目前延續中的5連勝，讓他們重新站上東區第10的附加賽席次。

在巫師這波連勝中，替補的八村壘（Rui Hachimura）其表現可說是舉足輕重，包括今天面對公鹿攻下全場最高26分在內，他在這5連勝中有3場得分超過20分，場均得到21.4分。

「我想要打出侵略性，」八村壘說，「我們在進攻端需要有人挺身得分。我是以替補身份出賽，我想要展現侵略性，積極傳球等。這就是我現在的心態。」

巫師在最近3場比賽中一共淨勝67分之多，連續3場贏對手至少19分，是隊史自1980年以來首度有這種表現。談到巫師這場大勝，八村壘則表示：「雖然對方陣容不完整，但我們打出屬於自己的風格，我們就是這樣做的。」

而對於現場有球迷從日本遠渡重洋來應援，八村壘也十分感動，「這對我很有意義。他們花了很多錢來到這裡看球，這就是愛。我愛他們。」