NBA／莫蘭特、亞當斯攻守搭配 灰熊力退國王收3連勝

莫蘭特（Ja Morant）攻下35分8籃板5助攻，其中第四節獨拿9分，加上亞當斯（Steven Adams）抓下平生涯最高的23個籃板，灰熊第四節一舉拉開比分差距，在主場以118比108擊退國王，贏得3連勝。

灰熊目前和鵜鶘勝率相同，皆落後金塊1場勝差；原本出乎意料暫居太平洋組第一的國王，在中斷2連勝後，排名也落於快艇之後，不過整體仍排在西區第6。

莫蘭特生涯累積27次至少拿到30分5籃板5助攻，居隊史首位，排在他後面的3名球員加起來一共才23次；亞當斯成為本季第4位多次搶下超過20個籃板的球員，此外他也成為灰熊隊史首位「背靠背」至少得到10分20籃板的球員。

灰熊陣中6人得分超過雙位數，瓊斯（Tyus Jones）獲得18分8助攻6籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）15分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）14分7籃板3阻攻，庫查爾（John Konchar）12分5籃板3抄截。

國王前三節打完僅落後4分，但灰熊第四節初先打出10比3的攻勢，之後維持兩位數領先優勢；儘管後段福克斯（De'Aaron Fox）和赫爾特（Kevin Huerter）合拿9分，一度將差距縮小到7分差，但莫蘭特連續得手，加上國王最後兩分鐘只得2分，比賽也分出勝負。

福克斯拿到19分6助攻4籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）18分14籃板4助攻，蒙克（Malik Monk）18分5籃板3助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）16分，赫爾特14分6籃板5助攻2抄截。