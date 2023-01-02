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NBA／東西區龍頭正面對決 約柯奇大三元領軍痛擊綠衫軍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇再度送出大三元。 美聯社
約柯奇再度送出大三元。 美聯社

東西區龍頭塞爾蒂克和金塊在今天正面交鋒，不過戰況卻呈現一面倒狀態。

本季場均得分達118.8分高居全聯盟之冠的綠衫軍，作客丹佛可謂寸步難行，前三節打完僅得到85分，整場比賽幾乎遭到對手壓制，而進攻端全面發揮的金塊充分掌控比賽局勢，最終以123比111拿下勝利。

金塊取得2連勝，同時也中止了塞爾蒂克近期的4連勝。

約柯奇（Nikola Jokic）全場13投10中，高效率拿下30分12助攻12籃板，完成本季第9次大三元，再度超車唐西奇（Luka Doncic），居全聯盟第一，生涯則是累積85次。

波特（Michael Porter Jr.）拿下19分，布朗（Bruce Brown）21分，葛登（Aaron Gordon）18分7助攻6籃板2抄截，海蘭德（Bones Hyland）17分4助攻。金塊團隊命中率高達57%，三分球30投17中更是超過5成5的水準。

金塊甫開賽就展現旺盛火力，單節攻下37分迅速拉開比分差距；第二節雙方分差一度來到15分，但塞爾蒂克靠著泰托姆（Jayson Tatum）單節獨拿13分，在半場結束前追到8分差。易籃再戰後，金塊再度展現凌厲進攻，波特、約柯奇和布朗聯手拿下26分，全隊命中率高達72.2%，其中三分球更是9投7中，直接擊潰了綠衫軍防線。

這場比賽打到第四節6分42秒時還出現了一段插曲，在塞爾蒂克的進攻端籃框疑似出現問題，導致比賽為之暫停。不過該問題卻遲遲未能快速排除，工作人員處理了長達半小時之久，期間雙方球員也只能各自想辦法維持暖身狀態。

原先落後13分的綠衫軍在比賽重新開始後試圖追近比分，不過金塊球員的手感顯然未受到影響，雙方差距仍維持兩位數；剩下2分鐘左右，綠衫軍眼見大勢已去，遂把主力換下場。

相較於對手多點開花，塞爾蒂克攻勢仍集中雙槍身上，布朗（Jaylen Brown）獲得30分8籃板3助攻，泰托姆得到25分7籃板6助攻2抄截。懷特（Derrick White）13分3助攻。綠衫軍全隊三分球33投9中，光是這點雙方就有24分之差。

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