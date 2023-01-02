NBA／楊恩建議加設「年度最佳進攻球員」獎項 以布萊恩或詹姆斯為名
前NBA球員楊恩（Nick Young）近日在推特上提出建議，認為聯盟應該加設「年度最佳進攻球員」的獎項。
「既然NBA已經有年度最佳防守球員的獎項，那麼也應該要有年度最佳進攻球員，並且可以冠上布萊恩（Kobe Bryant）或詹姆斯（LeBron James）的名字，因為詹姆斯即將打破紀錄，再不然就是以賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的名字來命名。」楊恩說。
NBA今年將年度重要獎項重新命名，其中年度MVP改名為喬丹獎（Michael Jordan Trophy）；而年度關鍵球員獎（clutch player of the year）改名威斯特獎（Jerry West Trophy），年度最佳防守球員獎改名歐拉朱萬獎（Hakeem Olajuwon Trophy），年度最佳新秀獎改名張伯倫獎（Wilt Chamberlain Trophy），年度最佳第六人獎改名哈維契克獎（John Havlicek Trophy），最佳進步球員獎改名麥肯獎（George Mikan Trophy）。
Paying homage through the details.— NBA (@NBA) December 13, 2022
An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言