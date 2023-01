NBA／楊恩建議加設「年度最佳進攻球員」獎項 以布萊恩或詹姆斯為名

前NBA球員楊恩(Nick Young)近日在推特上提出建議,認為聯盟應該加設「年度最佳進攻球員」的獎項。

「既然NBA已經有年度最佳防守球員的獎項,那麼也應該要有年度最佳進攻球員,並且可以冠上布萊恩(Kobe Bryant)或詹姆斯(LeBron James)的名字,因為詹姆斯即將打破紀錄,再不然就是以賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的名字來命名。」楊恩說。

NBA今年將年度重要獎項重新命名,其中年度MVP改名為喬丹獎(Michael Jordan Trophy);而年度關鍵球員獎(clutch player of the year)改名威斯特獎(Jerry West Trophy),年度最佳防守球員獎改名歐拉朱萬獎(Hakeem Olajuwon Trophy),年度最佳新秀獎改名張伯倫獎(Wilt Chamberlain Trophy),年度最佳第六人獎改名哈維契克獎(John Havlicek Trophy),最佳進步球員獎改名麥肯獎(George Mikan Trophy)。

Paying homage through the details.



An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ