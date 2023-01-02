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NBA／楊恩建議加設「年度最佳進攻球員」獎項 以布萊恩或詹姆斯為名

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布萊恩(左)與詹姆斯正面較量。 歐新社
布萊恩(左)與詹姆斯正面較量。 歐新社

前NBA球員楊恩（Nick Young）近日在推特上提出建議，認為聯盟應該加設「年度最佳進攻球員」的獎項。

「既然NBA已經有年度最佳防守球員的獎項，那麼也應該要有年度最佳進攻球員，並且可以冠上布萊恩（Kobe Bryant）或詹姆斯（LeBron James）的名字，因為詹姆斯即將打破紀錄，再不然就是以賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的名字來命名。」楊恩說。

NBA今年將年度重要獎項重新命名，其中年度MVP改名為喬丹獎（Michael Jordan Trophy）；而年度關鍵球員獎（clutch player of the year）改名威斯特獎（Jerry West Trophy），年度最佳防守球員獎改名歐拉朱萬獎（Hakeem Olajuwon Trophy），年度最佳新秀獎改名張伯倫獎（Wilt Chamberlain Trophy），年度最佳第六人獎改名哈維契克獎（John Havlicek Trophy），最佳進步球員獎改名麥肯獎（George Mikan Trophy）。

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